Мужчина на костылях и без левого глаза пропал в Республике Алтай

Владимир Филатов Фото: СУ СК по Республике Алтай.

Следственное управление СК России по Республике Алтай проводит проверку в связи с исчезновением жителя Майминского района Владимира Филатова.

По предварительной информации регионального Следкома, мужчина 1984 года рождения ушел из дома 20 июня 2026 года, и с тех пор его местонахождение остаётся неизвестным.

Ориентировка: возраст на вид — 40–45 лет, внешность — славянская, рост — примерно 168 см, телосложение — среднее, волосы — тёмно-русые. У мужчины отсутствует левый глаз, он передвигается при помощи двух костылей, ведёт бродяжный образ жизни.

Следственные органы просят граждан, располагающих какими либо сведениями о судьбе мужчины либо о деталях его исчезновения, позвонить по круглосуточному телефону дежурного следственного управления — 8 (913) 999 90 72 либо по анонимному телефону доверия (также работает круглосуточно) — 8 (913) 991 78 21.