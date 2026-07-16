Интерактивную карту АЗС запустили в Республике Алтай

Скриншот карты

В Горном Алтае в тестовом режиме начала работать интерактивная карта АЗС - https://kot.04gov.ru. Сейчас автозаправочные станции вносят актуальную информацию. С 17 июля карта заработает полноценно, сообщил глава региона Андрей Турчак.

По его словам, карта показывает все заправки в Горно-Алтайске и районах, наличие топлива, перерывы в работе. Есть возможность и оставлять комментарии: сотрудники АЗС могут написать информацию о дате поставок, а автомобилисты указать - есть ли очередь.

В целом к карте подключены более 230 операторов АЗС по всей республике.

Андрей Турчак уточнил, что для транспорта коммунальных служб и структур жизнеобеспечения организован «зеленый коридор» с 5 до 7 часов утра. У всех экстренных служб (скорая, полиция, МЧС) - по-прежнему приоритетная заправка.

Сельхозтоваропроизводители получают топливо на основе заявок, которые Минсельхоз республики отрабатывает с муниципалитетами. Заготовка кормов проходит в штатном режиме.

«Для всех служебных машин органов власти и муниципалитетов действуют такие же лимиты, как для всех. Никаких исключений нет и быть не может. Выезды чиновников за пределы своих муниципалитетов и республики на служебных авто запрещены», - подчеркнул Андрей Турчак.

Также он добавил, что в республике создан резервный запас топлива. Топливные компании увеличивают поставки бензина и дизеля.