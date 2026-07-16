338 человек переехали на Алтай с начала года по программе переселения

В этом году предполагается прибыти как минимум ещё 500 соотечественников Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае реализуется госпрограмма по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. По данным управления края по труду и занятости населения, за первые шесть месяцев 2026 года в регионе зарегистрированы 338 переселенцев: 142 непосредственных участника программы и 196 членов их семей.

Основную долю переселенцев — 86 % — составляют выходцы из Казахстана. Кроме того, в край приезжают соотечественники из Германии, Киргизии, Узбекистана и ряда других государств. Среди трудоспособных участников программы 65,6 % вовлечены в трудовую или предпринимательскую деятельность, ещё 4,7 % проходят обучение в высших и средних специальных учебных заведениях.

Каждому участнику программы и членам его семьи положен комплекс мер поддержки. В него входят: возмещение расходов на аренду жилья, оплата тестирования по русскому языку, истории и основам законодательства РФ, а также покрытие затрат на медобследование, необходимое для оформления гражданства. Отдельные выплаты предусмотрены для многодетных семей и родителей детей младше полутора лет, также оказывается поддержка студентам.

По прогнозу, в этом году предполагается прибытие в Алтайский край как минимум ещё 500 соотечественников.