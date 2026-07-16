Мать погибшего алтайского бойца СВО чуть не отдала миллионы лжеинкассатору

Приговор суда пока не вступил в законную силу Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Топчихинский районный суд вынес приговор жителю Красноярска, который работал курьером у телефонных аферистов. Мужчина под видом инкассатора пытался забрать у матери погибшего участника СВО более 2 миллионов рублей. Мужчину признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов края.

В марте 2026 года жительнице Топчихинского района начали массово звонить в мессенджерах неизвестные. Представляясь следователями и юристами, они убедили женщину, что выплаты за погибшего сына начислены незаконно. Чтобы «легализовать» деньги, ей предложили передать всю сумму на проверку.

Растерянная женщина назвала свой адрес и призналась, что держит дома 2 117 000 рублей. Мошенники пообещали прислать инкассатора и назвали кодовое слово для проверки. Роль курьера исполнил подсудимый: он приехал к дому жертвы на такси, назвал пароль, забрал пакет с наличными, но уйти не успел – его взяли с поличным сотрудники полиции.

В суде красноярец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговор суда пока не вступил в законную силу.