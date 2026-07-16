На Алтае дорогу к популярным соленым озерам отремонтируют досрочно

Сейчас в нормативном состоянии находятся уже 85% от всей трассы Фото: Минтранс Алтайского края.

Ремонт автомобильной дороги Алейск – Буканское планируют завершить досрочно. На участке в Алейском районе работы рассчитывают сдать уже до конца июля вместо контрактного 1 октября, сообщили в Минтрансе региона.

Как делятся в ведомстве, добиться ускоренного темпа удалось благодаря зимней заготовке материалов. Всего за два года Южное и Центральное ДСУ обновят 23 км трассы. Чтобы полотно выдерживало тяжелую технику, его основание укрепляют цементом – увеличит прочность и продлит срок службы магистрали. Сейчас в нормативном состоянии находятся уже 85% от всей 74-километровой длины автодороги.

Трасса соединяет две федеральные автомобильные дороги – А 322 и А 321. Она имеет важное значение для грузоперевозок, так как в Алейске расположен крупный железнодорожный узел, куда аграрии везут свою продукцию. Кроме того, маршрут популярен у туристов, которые едут к соленым озерам в Яровое, Завьяловский и Романовский районы.

«По контракту срок окончания работ – до 1 октября, но планируем завершить уже до конца июля. Дорожное покрытие уложено и устроены обочины, приступили к нанесению разметки», – сообщил генеральный директор Южного ДСУ Сергей Разумов.