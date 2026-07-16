В старом центре Барнаула продолжается реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметра с 200 до 250 мм

Фото: пресс-служба СГК-Алтай

Работы ведутся на пересечении ул. М. Горького и Л. Толстого. Специалистам предстоит заменить 477 погонных метров трубопровода в контуре котельной, которая находится по адресу: ул. Чехова, 24.

Роман Марченко, главный инженер подрядной организации «Стройальянс»: «На данном объекте занимаемся реконструкцией тепловой сети с увеличением диаметра. Произвели монтаж железобетонных лотков, а также проложили стальную трубу в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой для защиты от грунтовых вод.

Их наличие делает данный участок сложным, кроме того здесь много сторонних коммуникаций. Работаем допоздна, без выходных, но сложившаяся ситуация с топливом влияет на сроки поставки материалов, что усложняет весь процесс.

Тем не менее, делаем всё от нас зависящее, чтобы быстрее закончить работу на данном объекте, восстановить асфальтовое покрытие и проезд для автомобилистов».

Напомним, что на участке до 15 июля ограничено движение транспорта от ул. М. Горького, 16 до ул. Л. Толстого. С 16 по 30 июля движение будет ограничено от ул. М. Горького, 20 до ул. Л. Толстого.

Полностью завершить работы на объекте планируется до 11 сентября.

Вложения СГК в реконструкцию участка тепловой сети составляют почти 50 млн рублей.

От данной сети запитаны 18 многоквартирных домов, 23 частных дома, школа, два медицинских учреждения и 32 административных здания.

Выполнение работ улучшит качество теплоснабжения и горячего водоснабжения для более 1000 жителей Барнаула.