Жители Республики Алтай с начала года перечислили мошенникам более 62 млн рублей

Наиболее типичные сценарии связаны с оформлением кредитов, переводами денег Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай с начала года от действий интернет-мошенников пострадали 296 человек — общая сумма переведённых ими средств превысила 62 миллиона рублей, сообщает региональное МВД.

Наиболее типичные сценарии мошенничества связаны с оформлением кредитов, переводами денег якобы на «безопасный счёт», предложениями поучаствовать в инвестиционной деятельности, а также сделками по купле продаже товаров через интернет.

Примечательно, что немало потерпевших неоднократно слышали о распространённых схемах обмана, но всё же стали жертвами аферистов.

В целом количество случаев дистанционного мошенничества, по сравнению с прошлым годом, снизилось почти на 17%. Однако в Майминском районе количество эпизодов увеличилось на 16 % — с 37 до 43 случаев, а в Горно Алтайске — на 27 %, с 128 до 163 фактов.

В МВД по Республике Алтай призывают жителей проявлять осторожность: преступники продолжают активно применять разнообразные мошеннические схемы. Правоохранители рекомендуют ни в коем случае не передавать незнакомцам конфиденциальные данные, а также не выполнять просьбы о переводе денежных средств.