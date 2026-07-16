Средний возраст утонувших в Алтайском крае снизился до 40–45 лет

Все трагедии произошли вне официальных мест для купания Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным на утро 15 июля в Алтайском крае на водоемах погибли 38 человек, включая 11 детей. Все трагические случаи произошли в местах, не предназначенных для купания. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Алтайскому краю Константин Можный, пишет Толк.

Он отметил, что одной из главных причин увеличения числа погибших стала продолжительная аномальная жара, установившаяся в регионе. В июне и первой декаде июля были зафиксированы рекордные температуры, из-за чего жители чаще отправляются отдыхать к воде.

По словам представителя МЧС, аналогичная ситуация наблюдалась в 2020 году, когда за год в крае утонул 81 человек, в том числе 13 детей.

В ведомстве выделяют четыре основные категории происшествий на воде: купание в необорудованных местах, падение в воду, аварии с маломерными судами и несчастные случаи во время рыбалки. В текущем году зарегистрирован один случай гибели в результате происшествия с маломерным судном. Все трагедии произошли вне официальных мест для купания.

В настоящее время в Алтайском крае функционируют 48 официальных пляжей, расположенных в четырех городах и 16 районах. Кроме того, для отдыха доступны открытые бассейны и искусственные озера. Для сравнения, в Новосибирске работают 18 пляжей. Часть запланированных мест отдыха там не открыли из-за несоответствия качества воды установленным требованиям.

Представители МЧС из регионов Сибири сообщили, что одной из наиболее распространенных причин гибели людей становится резкий контраст между температурой воздуха и воды. Это может вызывать мышечные спазмы или нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, вследствие чего человек не может выбраться на поверхность после погружения. Еще одним фактором риска специалисты называют резкие перепады рельефа дна, из-за которых купающийся может потерять опору под ногами и утонуть.

Константин Можный также отметил, что в последние годы изменился возраст погибших на воде. Если ранее большинство случаев приходилось на людей старше 50 лет, то теперь среди утонувших все чаще оказываются люди в возрасте 40–45 лет.