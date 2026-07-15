В Барнауле взяли под стражу водителя, по вине которого погибли две девушки

Мужчина погубил две жизни. Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

В Барнауле избрали меру пресечения водителю, который в нетрезвом состоянии устроил ДТП. По вине мужчины погибли две девушки-пассажирки, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

15 июля Октябрьский районный суд взял под стражу барнаульца 2000 года рождения. По версии следствия, ночью 13 июля он, не имея водительских прав, ехал на автомобиле Mercedes-Benz С200. Находясь в нетрезвом состоянии, он нарушил правила дорожного движения и устроил ДТП. В аварии погибли две пассажирки 1994 и 2006 годов рождения.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.