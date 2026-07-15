В Барнауле в рамках КРТ «Поток» продолжают снос и расселение домов

Аварийное жилье снесут Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле продолжают реализацию проекта комплексного развития территории «Поток». Как сообщили в администрации города, в рамках проекта в городе подготовили к сносу очередной аварийный дом.

Вскоре будет снесен дом по адресу ул. Чудненко, 8. Работы стартуют 15 июля, а завершат до 5 августа.

На данный момент уже расселены и снесены два многоквартирных дома по адресам ул. Смирнова, 83 и ул. Западная 1-я, 10. Также завершается работа по сносу многоквартирного дома по улице Петра Сухова, 67.

Проект реализуется с декабря прошлого года. Ветхое жилье будет снесено, а на его месте построят новые комфортные дома и благоустроенные общественные пространства.