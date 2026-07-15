На Алтае по итогам первого полугодия снизилось общее количество преступлений

15 июля состоялась коллегия по итогам работы МВД за первое полугодие 2026 года. Фото: канал Александра Прокопьева в Max

В Республике Алтай 15 июля состоялась коллегия по итогам работы МВД за первое полугодие 2026 года. Как рассказал председатель правительства региона Александр Прокопьев в своем канале в Max, общее количество преступлений снизилось.

С января по июнь в Республике Алтай значительно уменьшилось число посягательств на личность и имущество граждан. От лица Правительства региона Александр Прокопьев поблагодарил руководство и личный состав полиции за их труд и доблестную службу.

«Однако работы меньше не становится. Современные вызовы всё чаще требуют не только силы, но и сложной оперативной работы, цифровой экспертизы, плотного межведомственного взаимодействия и профилактики», - отметил председатель правительства региона.

Приоритетным направлением на ближайшее время станет дорожная обстановка. По мнению Александра Прокопьева, в регионе необходимо снизить количество ДТП. Также большое внимание будет уделено выявлению экономических преступлений.