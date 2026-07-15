Два лесных пожара действуют в Республике Алтай

На месте работает беспилотная авиация. Фото: Минприроды Алтайского края

В Улаганском районе Республики Алтай действуют два лесных пожара. Как сообщили в Минприроды региона, работа осложнена рельефом местности, а также сильным ветром.

По данным на 14:00 15 июля, одно из возгораний находится в 14 км от села Чибиля. Огонь распространился на территории 2 га. В тушении участвуют 26 человек и шесть единиц техники. Второй очаг находится в 32 километрах от села Паспарта на площади 10 га. Тушат огонь 36 специалистов и воздушное судно.

К слову, на месте работает беспилотная авиация. Специалисты принимают все меры, чтобы локализовать и ликвидировать возгорания.