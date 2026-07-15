Жительница Алтая повалила мужа на диван и задушила

Расследование уже завершили Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летней жительницы Петропавловского района, которая убила своего супруга. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, трагедия произошла днем 13 мая.

По данным следкома, обвиняемая и её супруг вместе распивали алкоголь в своем доме. Во время застолья семейная пара не поладила, и супруги начали драться. В один момент женщина повалила возлюбленного на диван и задушила. Потерпевший скончался от асфиксии.

По данным следствия, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Расследование уже завершили, а материалы направили в суд.