Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июля 2026 8:45

Жительница Алтая повалила мужа на диван и задушила

Уголовное дело направлено в суд
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Расследование уже завершили

Расследование уже завершили

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летней жительницы Петропавловского района, которая убила своего супруга. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, трагедия произошла днем 13 мая.

По данным следкома, обвиняемая и её супруг вместе распивали алкоголь в своем доме. Во время застолья семейная пара не поладила, и супруги начали драться. В один момент женщина повалила возлюбленного на диван и задушила. Потерпевший скончался от асфиксии.

По данным следствия, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Расследование уже завершили, а материалы направили в суд.