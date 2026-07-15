Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой авиарейсов в Барнауле

Аэропорт Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В международном аэропорту Барнаула ведутся надзорные мероприятия из-за позднего прибытия самолётов. Как пишет транспортная прокуратура Сибири, несколько рейсов в СФО были задержаны 15 июля.

«Транспортными прокуратурами проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», - говорится в сообщении ведомства.

Помимо Барнаула проверки проводят в Кемерово и Омске. Ведомство советует пассажирам при нарушении их прав обращаться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.