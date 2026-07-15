В Первомайском районе продают детский заброшенный лагерь «Радуга»

Ранее на территории располагался детский лагерь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Первомайском районе Алтайского края выставили на продажу заброшенный лагерь «Радуга». Как сообщается на сайте «ГИС Торги», стоимость объекта составляет 59,6 млн рублей.

Территория бывшего детского оздоровительного лагеря предназначена для сельскохозяйственного производства. На участке находятся восемь зданий в полуразрушенном состоянии: спальные корпуса, столовая, клуб, овощехранилище и другие постройки.

Известно, что лагерь пустует уже много лет. Торговые процедуры назначены на 27 июля.