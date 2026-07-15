Дмитрий Пашков рекомендован на пост председателя Алтайского краевого суда

Дмитрий Пашков Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае председателем Алтайского краевого суда может стать Дмитрий Пашков. Как сообщают в Верховном суде РФ, его кандидатуру согласовал Верховного суда РФ Игорь Краснов.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала Дмитрия Пашкова к назначению на должность председателя Алтайского краевого суда. Данное решение было принято 14 июля в Москве по итогам заседания коллегии, на котором предлагались кандидатуры на посты председателя военных, арбитражных судов, а также судов общей юрисдикции.

К слову, на данный момент должность в краевом суде занимает Эдуард Ермаков занимает эту должность с 2021 года. Его полномочия истекают только в 2027 году.

Дмитрий Пашков сейчас занимает пост заместителя председателя суда. Окончательное назначение может состояться только по указу Президента Российской Федерации.