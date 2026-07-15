В Алтайском крае избран новый председатель Общественной палаты

Фото: АКЗС

В Алтайском крае официально приступил к работе девятый состав Общественной палаты. Первое заседание состоялось 14 июля, в ходе которого был избран новый руководитель главного гражданского института региона. Единогласным решением этот пост занял Сергей Приб - известный политик, экс-депутат краевого Заксобрания и руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС.

Заседание открыла старейший член Палаты, председатель краевого отделения Союза женщин России Надежда Ремнева. Участники собрания утвердили внутренний регламент работы и тайным голосованием выбрали председателя. За Сергея Приба, выдвинутого от алтайского отделения общероссийской организации «Деловая Россия», единогласно проголосовали все присутствующие.

С приветственным словом к новому составу обратился губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Перед Общественной палатой стоит множество задач, связанных, например, и с поддержкой участников СВО и их близких, и с работой с нашим подшефным Славяносербским округом ЛНР, и мероприятиями Года единства народов России, объявленного Президентом. Будет организовано общественное наблюдение на предстоящих уже в сентябре выборах депутатов Госдумы и Алтайского краевого Законодательного Собрания. Конечно, продолжим работу по всем направлениям, связанным с улучшением условий жизни по всему краю», - отметил глава региона.

Председатель АКЗС Александр Романенко высоко оценил деловые качества избранного руководителя Общественной палаты. По его мнению, возложение на Сергея Приба столь значимой общественной нагрузки - решение абсолютно верное.

«Солидарен со многими: это правильный выбор. Сергей Николаевич умеет достигать поставленных целей», - подчеркнул Александр Романенко.

Спикер парламента также отметил, что новый состав Палаты сформирован очень гармонично – в нем представлены как молодые активисты, так и опытные эксперты.

«Гендерное равенство тоже соблюдено. Общественная палата представлена людьми самых разных конфессий, вероисповеданий, общественных институтов. Уверен, что наша совместная работа с новым составом Палаты будет такой же конструктивной и продуктивной», - добавил председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Сам Сергей Приб, выступая перед коллегами, обозначил ключевые направления деятельности на ближайший период. В их числе — всесторонняя поддержка участников СВО и их семей, укрепление институтов гражданского общества, общественная экспертиза важнейших законопроектов и стратегических документов развития региона, налаживание диалога с муниципалитетами, тесное сотрудничество с федеральной Общественной палатой, а также организация выборных процессов и мониторинг за их ходом.

«Время требует от нас сплоченности, мудрости и твердости. Доверие, оказанное нам Губернатором, Алтайским краевым Законодательным Собранием и общественными организациями, накладывает на нас повышенные обязательства. Уверен, что вместе, опираясь на опыт старших и энергию новых членов, мы сможем оправдать это доверие и внести достойный вклад в развитие Алтайского края», - сказал Сергей Приб.

СПРАВКА КП

Новый состав Общественной палаты насчитывает 45 человек. При этом механизм ее формирования остается прежним: краевые общественные организации делегируют своих представителей через АКЗС, а отделения всероссийских структур — через губернатора. Еще 15 членов от местных объединений были выбраны на первом общем собрании утвержденных участников палаты, которое прошло 7 июля.

Срок полномочий Палаты составляет три года. Отсчет работы девятого состава ведется с момента первого заседания, и продлятся они до июля 2029 года. Примечательно, что состав палаты обновился почти наполовину — на 47%. На собрании также сформировали 12 профильных комиссий и назначили их руководителей и заместителей.

КСТАТИ

Стоит напомнить, что в нынешнем году Общественная палата Алтайского края отмечает свое 20-летие. Сегодня она обладает правом законодательной инициативы, развивает сеть муниципальных общественных палат и успешно реализует собственные социальные и патриотические проекты.