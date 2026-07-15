В Бийске мужчина обманом продал квартиру умершего знакомого

Мужчину приговорили к реальному сроку Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске местного жителя осудили за мошенничество с квартирой. Его приговорили к реальному сроку, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Летом 2020 года горожанин, узнав, что скончался его престарелый знакомый, решил завладеть его имуществом. Он знал, что у мужчины нет наследников, поэтому сделал фиктивный договор на передачу жилья в собственность и указал, что квартира передается его матери. После этого мужчина ввел в заблуждение свою мать и обратился с ней в МФЦ. Он уже зарегистрировал переход права на квартиру по договору дарения. Когда он получил документы, то продал жилье добросовестному покупателю за 1,2 млн рублей.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - отметили в ведомстве.

Также он должен возместить причиненный бюджету ущерб.