В Рубцовске временно ввели график заправки по номерам автомобилей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Рубцовске накануне прошло заседание оперативного штаба по ситуации с топливом. Так, было решено ввести временное ограничение – график отпуска топлива.
Как сообщили в городской администрации, особый порядок введен только на АЗС НК «Роснефть». График распределен по дням – для каждого своя первая цифра государственного регистрационного номера транспортного средства:
- понедельник – 0 и 1;
- вторник – 2 и 3;
- среда – 4 и 5;
- четверг – 6 и 7;
- пятница – 8 и 9;
- суббота – по чётным цифрам номера;
- воскресенье – по нечётным цифрам.
Остальные станции работают в обычном режиме.
Также временно введен запрет на отпуск топлива в канистры. Оперативные службы получают топливо в прежнем режиме – для них выделена колонка №1.