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НовостиОбщество15 июля 2026 3:36

В Рубцовске временно ввели график заправки по номерам автомобилей

Ограничение будет действовать на АЗС НК «Роснефть»
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
АЗС

АЗС

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рубцовске накануне прошло заседание оперативного штаба по ситуации с топливом. Так, было решено ввести временное ограничение – график отпуска топлива.

Как сообщили в городской администрации, особый порядок введен только на АЗС НК «Роснефть». График распределен по дням – для каждого своя первая цифра государственного регистрационного номера транспортного средства:

- понедельник – 0 и 1;

- вторник – 2 и 3;

- среда – 4 и 5;

- четверг – 6 и 7;

- пятница – 8 и 9;

- суббота – по чётным цифрам номера;

- воскресенье – по нечётным цифрам.

Остальные станции работают в обычном режиме.

Также временно введен запрет на отпуск топлива в канистры. Оперативные службы получают топливо в прежнем режиме – для них выделена колонка №1.