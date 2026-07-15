В Алтайском крае отремонтируют плотину на реке Алей

Стоимость работ составит 790 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Локтевском районе Алтайского края планируют восстановить гребень Гилевского гидроузла. Как пишет «Толк», это ключевое сооружение, которое регулирует сток реки Алей и защищает территории от паводков.

Информация была опубликована на сайте ЕИС «Закупки». Стоимость работ составит 790 тысяч рублей. Работы должны быть завершены до сентября 2026 года.

Подрядчику предстоит восстановить профиль гребня плотины. Также необходимо выполнить планировку земляного полотна со стороны верхнего бьефа (водохранилища), самого гребня и нижнего бьефа (части реки после сброса воды).

К слову, Гилевское водохранилище входит в состав государственного природного заказника «Лифляндский».