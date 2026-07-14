Врач из Барнаула выиграл всероссийский конкурс клинической диагностики

Барнаульский врач занял первое место Фото: Минздрав Алтайского края.

Заведующий клинико-диагностической лабораторией городской больницы №5 Барнаула Алексей Неустроев занял первое место на Всероссийской олимпиаде по лабораторной медицине. В конкурсе, организованном НМИЦ имени В.А. Алмазова, приняли участие 198 специалистов со всей страны. Награждение прошло в Санкт-Петербурге, об этом сообщили в Минздраве Алтайского края.

Испытания проходили дистанционно. До финала допустили 10 человек, которые выполняли задания под контролем веб-камер. На разбор каждого сложного клинического случая и постановку диагноза по анализам крови отводилось до 60 минут. Финалисты решали задачи по гематологии, гемостазу, биохимии и внутреннему контролю качества.

«Олимпиада позволила освежить знания и, так скажем, взбодриться. Задания были непростые, но они повторяли клинические случаи, которые могут встречаться в практике. Например, там был виртуальный пациент, мальчик, с определёнными изменениями в крови. И вот из рутины, из подсчёта лейкоцитарной формулы, я смотрел, какие клетки как изменились, чтобы поставить диагноз», – рассказал Неустроев.

Организаторы определили трех победителей, барнаульский врач занял первое место. Осенью его пригласили принять участие в Российском диагностическом саммите в Москве.