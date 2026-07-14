Стало известно, сколько лет нужно копить на квартиру семье на Алтае

Семье с одним ребенком потребуется минимум 6,7 лет для покупки квартиры Фото: Ольга ЮШКОВА.

Алтайский край занял 70-е место из 85 в ежегодном рейтинге регионов России по доступности жилья, который подготовили эксперты РИА Новости. По расчетам аналитиков, среднестатистической алтайской семье с одним ребенком потребуется минимум 6,7 лет, чтобы без кредитов накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров. Годом ранее на эту цель жителям региона требовалось в среднем 5,9 лет.

В качестве индикатора эксперты использовали минимальный срок, за который семья с медианной чистой зарплатой может накопить на жилье на вторичном рынке (по ценам на май 2026 года). Предполагается, что на покупку откладывается весь свободный остаток доходов после вычета региональных прожиточных минимумов для взрослых и детей, а также учитываются накопленные банковские депозиты.

В Алтайском крае средняя стоимость квартиры в 60 «квадратов» была оценена в 6,1 миллиона рублей. В соседних сибирских регионах ситуация выглядит следующим образом:

• Кемеровская область (21-е место) – накопить можно за 4,1 года;

• Новосибирская область (58-е место) – потребуется 5,4 года;

• Республика Алтай (77-е место) – копить придется 9,3 года.

«Рейтинг позволяет оценить сравнительные потенциальные возможности покупки жилья в том или ином регионе за счет собственных средств», – поясняют авторы исследования.

Добавим, что лидером общероссийского списка стала Мурманская область, где на покупку квартиры семье потребуется всего 2,1 года.