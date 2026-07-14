Жители Алтайского края могут сдать бумагу на переработку в рамках экоакции

Принять участие в сборе могут все желающие жители края. Фото: MAX-канал Виктора Томенко

Стартовал прием заявок на участие во всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Проект организован в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», а его итоги подведут в ноябре – во Всемирный день вторичной переработки.

Принять участие в сборе могут все желающие жители края, включая учебные заведения и предприятия. Регистрация участников уже открыта на официальном сайте проекта. Собранное вторсырье отправляется на заводы, где из него производят картон, упаковочные материалы, строительные утеплители и одноразовую посуду.

В краевой столице переработкой бумаги активно занимается предприятие «Сибтара». Завод ежегодно перерабатывает 8 тысяч тонн бумажного и картонного сырья. В частности, ресурсы идут на производство упаковок, в которые позже фасуют 2 миллиарда куриных яиц.

«Забота об экологии и природе – это не только масштабные госпрограммы. Каждый без исключений может присоединиться к всероссийской акции по сбору макулатуры», – прокомментировал губернатор региона Виктор Томенко в своем MAX-канале.