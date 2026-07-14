Изъятых из нелегального зоопарка в Бийске животных передадут государству

Сами питомцы официально переходят государству Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Шамильский районный суд Республики Дагестан по иску прокурора Бийска признал незаконной деятельность передвижной выставки ООО «Животный мир» и постановил изъять всех животных в собственность Российской Федерации. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Нарушения в ТРЦ наукограда вскрылись в феврале текущего года во время прокурорской проверки. Выяснилось, что владельцы бизнеса работали без лицензии, держали зверей в тесных вольерах и не обеспечивали им полноценную ветеринарную помощь. Кроме того, на выставке не была гарантирована безопасность посетителей от контактов с опасными особями.

На время судебных разбирательств бийский суд арестовал и изъял более 60 животных, рептилий и птиц, передав их на попечение в четыре сертифицированных зоопарка двух Алтайских регионов. Теперь, после рассмотрения иска по месту регистрации фирмы-владельца в Дагестане, деятельность организации полностью запрещена, а сами питомцы официально переходят государству.