В Барнауле с начала года заменили более 200 люков на колодцах

Всего восстановили 205 люков. Фото: "Росводоканал Барнаул"

С января по май текущего года специалисты компании «Росводоканал Барнаул» восстановили 205 люков: 113 на канализационных и 92 на водопроводных колодцах. Замена велась как по заявкам горожан, так и в рамках совместных рейдов с дорожниками во время ремонта городских дорог.

Открытый или поврежденный колодец – прямая угроза для пешеходов и водителей. Чаще всего крышки воруют, но иногда они ломаются под колесами фур или сдвигаются техникой во время уборки улиц. Всего на балансе предприятия находится более 60 тысяч смотровых колодцев, поэтому контролировать каждый объект силами одних лишь сотрудников невозможно.

«Наши сотрудники регулярно обследуют сети, но контролировать сохранность такого количества объектов в одиночку сложно. Поэтому мы просим жителей сообщать об открытых или повреждённых колодцах. Даже если люк не принадлежит водоканалу, наши специалисты огородят опасное место и передадут информацию владельцу сети», – пояснил директор по производству компании Дмитрий Власов.

Передать информацию об опасных участках барнаульцы могут на официальном сайте предприятия через специальную кнопку или круглосуточно по телефону 500-101.