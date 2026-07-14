Объемы железнодорожной погрузки на Алтае выросли почти на 10%

Лидером по объемам и динамике роста стало зерно Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года объем погрузки на сети «РЖД» в регионе составил 5,1 миллиона тонн. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, это на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В одном только июне на станциях региона погрузили 783 тысячи тонн.

Лидером по объемам и динамике роста стало зерно – погрузка выросла на треть и достигла 1,7 миллиона тонн. Также в регионе было отправлено 1,6 миллиона тонн кокса, 421,4 тысячи тонн продуктов перемола и 387,4 тысячи тонн строительных грузов.

Кроме того, зафиксирован рост показателей по другим ключевым позициям, включая продовольственные товары, жмыхи, комбикорма, а также химикаты и соду.