В Алтайском крае планируют построить современный комплекс по переработке отходов

Новый комплекс призван заменить действующую старую свалку вблизи Камня-на-Оби. Фото: Минприроды Алтайского края

В Каменском районе в рамках концессионного соглашения с ООО «АлтайЭкопарк» началась подготовка к строительству комплекса по переработке отходов. Проект реализуется под контролем Минприроды Алтайского края для выполнения задач нацпроекта «Экологическое благополучие».

Новый комплекс призван заменить действующую старую свалку вблизи Камня-на-Оби. Сейчас это несанкционированный объект, который регулярно горит, загрязняя воздух продуктами горения и нанося вред почве. Будущее предприятие спроектируют закрытым, со специальными сортировочными линиями и герметичными защитными экранами, которые полностью исключат попадание фильтрата в грунт.

Сейчас инвестор объявил конкурс на проведение проектно-изыскательских работ. Эксперты изучат почву и подземные воды, чтобы определить параметры площадки.

«Если в результате процедур будет установлено, что участок не отвечает требованиям закона, будет рассмотрен вопрос о подборе альтернативного земельного участка», – подчеркнули в Минприроды региона.

Результаты исследований обещают представить на общественное обсуждение.