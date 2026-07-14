В Алтайском крае обновляют ключевую дорогу в обход Барнаула

В ремонт вложат более 490 миллионов рублей Фото: Минтранс Алтайского края.

В Петропавловском районе дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальта на пятикилометровом участке трассы Новокалманка – Смоленское за селом Николаевка. За два года в ремонт магистрали в границах района вложат более 490 миллионов рублей.

Специалисты Юго-Восточного ДСУ уже укрепили основание дороги и уложили выравнивающий слой. В финале здесь укрепят обочины, нанесут разметку и установят новые знаки с ограждениями. В прошлом году на этой же трассе обновили соседние 7 км полотна, так что суммарно в районе сдадут 12 км современной дороги. Еще 6 км этого же направления параллельно делают в Усть-Калманском районе.

«Направление является кратчайшим путем из Казахстана и западных районов края в Бийск, Белокуриху и Республику Алтай, позволяя автомобилистам миновать краевую столицу и значительно сокращать время в пути», – сообщили в профильном ведомстве.