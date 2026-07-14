Семьям с детьми на Алтае начали возвращать часть подоходного налога

Новую ежегодную семейную выплату получили около 18 тысяч родителей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новую ежегодную семейную выплату получили около 18 тысяч официально трудоустроенных родителей Алтайского края. Региональное отделение Социального фонда России уже перечислило семьям более 479 миллионов рублей.

Мера поддержки позволяет работающим родителям двоих и более детей вернуть до 7% от своего годового дохода за счет возврата части уплаченного НДФЛ. Главное условие – среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе за прошлый год. Деньги могут получить оба родителя независимо друг от друга. Выплата предоставляется безвозмездно и не учитывается при расчете других пособий.

«Главная цель этой меры – чтобы работающие мамы и папы почувствовали реальную финансовую отдачу от своего труда именно внутри своей семьи», – сообщили в ведомстве.