Экс-осужденный получит 800 тысяч рублей за производственную травму в колонии

Во время выполнения работ на высоте мужчина упал и получил серьезные травмы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Алтайского края, получивший тяжелую производственную травму во время отбывания наказания в исправительном учреждении, отсудил у ФСИН России 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что в 2020 году истец работал подсобным рабочим на металлургическом производстве в колонии. Во время выполнения работ на высоте он упал и получил серьезные травмы, которые привели к инвалидности и потере профессиональной трудоспособности.

Причиной ЧП стало то, что руководство исправительного учреждения не обеспечило надлежащий контроль за соблюдением техники безопасности и использованием средств индивидуальной защиты.

«Определяя размер компенсации, судом учтены индивидуальные особенности истца, находящегося в молодом возрасте, тяжесть травмы, объем и характер причиненных ему нравственных и физических страданий, вина работодателя в нарушении требований охраны труда», – пояснили в пресс-службе.

В итоге Ребрихинский районный суд постановил взыскать компенсацию морального вреда за счет казны РФ, а судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда оставила это решение без изменения.