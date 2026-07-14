В Алтайском крае на Оби утонул мужчина

К сожалению, спасти мужчину не удалось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Калманском районе на реке Обь утонул взрослый мужчина. По предварительным данным, во время попытки дойти по мелководью до острова он внезапно скрылся под водой, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Находившиеся на берегу очевидцы извлекли пострадавшего из реки и попытались оказать ему первую помощь. К сожалению, спасти мужчину не удалось.

«В эти жаркие дни сотрудники МЧС России и взаимодействующие службы ведут масштабную профилактическую работу на берегах водоёмов по всей территории Алтайского края, напоминая гражданам о правилах безопасности на воде», – сообщили в ведомстве.