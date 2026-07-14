Министерство культуры Алтайского края запустило новый сайт-афишу

На сайте собраны сведения о различных культурных площадках региона Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Министерство культуры Алтайского края запустило интернет-портал «Культурные события Алтайского края». Новый цифровой сервис позволяет жителям и гостям региона узнавать о предстоящих мероприятиях, регистрироваться на них и приобретать билеты в онлайн-режиме.

На сайте собраны сведения о различных культурных площадках региона.

«На портале представлена информация не только о событиях больших театров, крупных выставочных залов, но и маленьких сельских библиотек и домов культуры», – пояснили в ведомстве.

В единую базу включены как крупные коммерческие проекты, так и камерные бесплатные встречи.

Ресурс доступен по ссылке. Разработчики позиционируют его как личного планировщика.

«Мы создали этот сайт, чтобы вы не спрашивали: "А что у нас сегодня вечером?". Теперь вся афиша здесь: удобные даты, хорошие места, цены и возможность купить билеты», – отмечают создатели платформы.