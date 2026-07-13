В Алтайском крае более 3,5 тысяч женщин получили декретные выплаты

Назначение выплаты сейчас проходит в беззаявительном порядке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года отделение СФР по Алтайскому краю перечислило пособия по беременности и родам более чем 3,5 тысячам работающих жительниц региона. Общая сумма направленных на эти цели средств превысила 700 миллионов рублей, сообщили в ведомстве.

Сумма декретных выплат напрямую зависит от официального заработка женщины за предыдущие два года. Минимальный размер пособия за стандартные 140 дней отпуска в 2026 году составляет более 124 тысяч рублей (без учета районного коэффициента), а максимальный может достигать 955 тысяч рублей. Право на финансовую поддержку имеют трудоустроенные гражданки, а также индивидуальные предприниматели, добровольно уплачивающие страховые взносы.

Назначение выплаты сейчас проходит в беззаявительном порядке. Информация о доходах и электронный больничный поступают в СФР автоматически.

«Сегодня будущей маме достаточно просто предоставить работодателю электронный листок нетрудоспособности – дальше система всё сделает сама», – заявила управляющий Отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Средства перечисляются на банковский счет или карту «Мир» в течение 10 рабочих дней после передачи работодателем необходимых сведений.