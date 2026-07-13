Билет до Новоалтайска в маршрутке №205 будет стоить 90 рублей

За поездку до Новоалтайска пассажирам придется заплатить 90 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 27 июля в Барнауле увеличится стоимость проезда в маршрутных такси № 205. В компании-перевозчике «Трансмагистраль» назвали шаг «вынужденной мерой» и объяснили резкое изменение тарифов ситуацией на рынке, сообщает NGS22.RU.

В среднем цена вырастет на 5%. После индексации стоимость проезда внутри Барнаула составит 50 рублей, а за поездку до Новоалтайска пассажирам придется заплатить 90 рублей.

В организации заявляют, что дальнейшая работа по старым ценам невозможна из-за серьезных сопутствующих расходов.

«Наши водители после работы еще час и более проводят на заправках, а это все рабочее время. Из-за этого выросла оплата труда», – объяснил перевозчик.

Кроме того, заправляться приходится на доступных АЗС, где литр бензина стоит больше 90 рублей, а дизельное топливо – 92 рубля.

Свою роль сыграло и весеннее удорожание аккумуляторов, антифриза, колес и масел на 15%. «Если раньше ведро 20 литров брали за 4800 рублей, то сейчас оно уже стоит 6700 рублей», – рассказали сотрудники «Трансмагистрали».