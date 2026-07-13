В Бийске за 106 миллионов продают десятиэтажный долгострой

Администрация Бийска выставила на торги объект незавершенного строительства на улице Михаила Митрофанова, стр. 3/1. Десятиэтажный жилой дом включен в прогнозный план приватизации муниципального имущества, сообщается на портале ГИС "Торги".

Начальная цена лота составляет 106,7 миллиона рублей, шаг аукциона установлен на уровне 2,6 миллиона рублей, а цена отсечения – 53,3 миллиона рублей. По документам, общая площадь проектируемого здания превышает 4,9 тысячи квадратных метров, а степень его готовности оценивается в 64%. Эксперты отмечают хорошее состояние бетонного ленточного фундамента. Вместе с высоткой новому владельцу отойдет земельный участок площадью 8,6 тысячи квадратных метров.

Ранее возведением этой многоэтажки занималось производственное объединение «Железобетон» имени В. М. Мозырского. Девелопер успел построить три подъезда, после чего столкнулся с финансовыми проблемами. В 2020 году застройщика признали банкротом, а в 2023-м проблемный долгострой перешел в собственность города.