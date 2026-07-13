Стартовала бесплатная регистрация на фильмы Шукшинского кинофестиваля

В шорт-лист этого года вошли преимущественно драматические картины Фото: Министерство культуры Алтайского края.

В Алтайском крае открылась бесплатная регистрация на полнометражные картины XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, который пройдет с 21 по 25 июля. За главный приз – вазу из ревневской яшмы – поборются восемь российских кинолент, отобранных из более чем 300 заявок, сообщили в региональном Минкультуры.

Показы конкурсной программы примут кинотеатры «Мир», «Пионер» и «Премьера» в Барнауле, а также «КиноМир-Воскресенье» в Бийске. Чтобы попасть на сеанс в краевой столице, необходимо оформить электронный билет на официальном сайте фестиваля в разделе «Конкурс полнометражного кино». В Бийске онлайн-регистрации не будет – бесплатные билеты поступят напрямую в кассу кинотеатра.

В шорт-лист этого года вошли преимущественно драматические картины, снятые в 2025 году. Среди них – режиссерский дебют Егора Бероева «Кукла», историческая драма Антона Богданова «Красавица», лента Светланы Проскуриной «Над вечным покоем», а также фильмы «Встречные», «Гора влюбленных», «Охотник», фэнтези «Холодное сердце» и триллер «Цинга». Помимо кинопоказов, зрителей ждут мастер-классы и творческие встречи с актерами и режиссерами.