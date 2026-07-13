В диагностическом центре Барнаула автоматизируют выявление осложнений диабета

Для пациентов процедура станет комфортнее Фото: Минздрав Алтайского края.

В Консультативно-диагностическом центре Алтайского края представили новую технологию скрининга диабетической ретинопатии – поражения сосудов сетчатки глаза, возникающего при сахарном диабете. Презентация метода состоялась на профильной научно-практической конференции, сообщили в региональном Минздраве.

Как сообщили в ведомстве, главной особенностью нового подхода является автоматическая обработка снимков глазного дна. Обследование может проводить средний медперсонал, что сокращает время получения предварительного заключения. Для пациентов процедура станет комфортнее, так как диагностика выполняется на узкий зрачок, без применения глазных капель.

Нововведение призвано упростить регулярный мониторинг здоровья жителей региона с эндокринными нарушениями.

«Сегодня в регионе 116 тысяч пациентов имеют диагноз «сахарный диабет». И всем этим пациентам не менее чем раз в год необходимо проводить проверки на выявление осложнений. Поэтому новая технология позволит нам значительно усилить контроль за развитием заболеваний сетчатки у больных диабетом», – сообщила заведующая краевым эндокринологическим отделением Юлия Пергаева.

Внедрение методики в медучреждениях края проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».