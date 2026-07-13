Экс-директор нажился на ремонте аэропортов в Барнауле и Йошкар-Оле

Преступная схема действовала в 2024-2025 годах Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Барнаульская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего должностного лица АО «Монолитное Строительное Управление – 1». Мужчину обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах при строительстве и реконструкции аэропортов, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, преступная схема действовала в 2024-2025 годах. Обвиняемый руководил проектами обособленных подразделений компании в Барнауле и Йошкар-Оле. Пользуясь служебным положением, он фиктивно трудоустроил четырех человек на объекты строительства нового аэровокзала в Барнауле и реконструкции аэропорта в Марий Эл.

Вся заработная плата несуществующих сотрудников перечислялась человеку в карман. В итоге от действий должностного лица предприятие потеряло более 4,2 миллиона рублей.

Материалы уголовного дела по существу рассмотрит Медведевский районный суд Республики Марий Эл, куда транспортная прокуратура уже направила все документы.