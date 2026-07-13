Жителей Алтайского края зовут на анонимное тестирование на ВИЧ

Мобильный кабинет будет открыт 13, 15 и 17 июля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае продолжается регулярное бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. На этой неделе сдать быстрый анализ можно в Барнауле, Бийске и Рубцовске, сообщили в профильном ведомстве.

В Барнауле на базе Краевого центра по борьбе со СПИДом (ул. 5-я Западная, 62, каб. №117) мобильный кабинет будет открыт 13, 15 и 17 июля. Специалисты принимают с 8:30 до 15:50 (обед с 12:30 до 13:00). График работы передвижного комплекса можно уточнить на официальном сайте учреждения.

Также пункты тестирования работают еще в двух городах региона:

• В Бийске (ул. Горно-Алтайская, 66): с понедельника по четверг с 8:00 до 15:00, в пятницу – до 14:00. Перерыв с 12:30 до 13:00.

• В Рубцовске (ул. Алтайская, 94): ежедневно с 8:00 до 15:00. Перерыв с 12:00 до 12:30.

Организаторы напоминают, что брать с собой паспорт или другие документы не нужно – тестирование полностью конфиденциально. Результат будет готов уже через 10–15 минут.