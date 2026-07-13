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НовостиПроисшествия13 июля 2026 2:59

На Алтае за сутки потушили почти 30 пожаров

Половину возгораний спасатели зафиксировали в жилом секторе
Павел БАСТРЫГИН
Площадь возгорания составила около 125 квадратных метров

Площадь возгорания составила около 125 квадратных метров

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 12 июля, в Алтайском крае ликвидировали 27 пожаров, 10 из которых произошло в жилом секторе. В Барнауле за этот же период был зарегистрирован всего один вызов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Один из самых крупных инцидентов случился днем в райцентре Благовещенка. К моменту приезда первого пожарного расчета пламя полностью охватило кровлю двухквартирного частного жилого дома.

Площадь возгорания составила около 125 квадратных метров. В ликвидации задействовали шесть человек личного состава и три единицы специальной техники. Благодаря оперативной работе спасателей обошлось без пострадавших. По редварительной версии, к ЧП привело неосторожное обращение с огнем.