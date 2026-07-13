Барнаул выбирает рубль: в чем горожане хранят свои заначки

Барнаульцы считают, что деньги правильнее всего держать в рублях Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Половина жителей Барнаула (49%) уверена, что свободные деньги сейчас правильнее всего держать в рублях. Опрос сервиса SuperJob показал, как сильно возраст, дипломы и доходы влияют на выбор заначки у горожан.

Иностранная валюта заметно уступает позициям: откладывать в долларах готовы 32% опрошенных, в евро – 22%, а в юанях – каждый пятый. При этом мужчины традиционно доверяют валюте больше женщин, а среди молодежи до 35 лет сторонников доллара и евро оказалось больше трети.

Старшее поколение (от 45 лет) и люди с высшим образованием выбирают стабильность национальной валюты – за рубль высказались 56% и 57% соответственно. А вот к китайскому юаню выпускники колледжей относятся прохладно (всего 8% одобрения), в то время как горожане с доходом от 100 до 150 тысяч рублей видят в нем перспективу.

Когда зашла речь о чистой надежности, рубль снова победил с результатом в 32%. Доллар оплотом стабильности считают лишь 16% барнаульцев, а евро – скромные 8%.