До +32 и ни капли дождя: какая погода ждёт Барнаул с 13 по 15 июля

Температура вернётся в привычный ритм +30 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский ЦГМС опубликовал прогноз погоды в Барнауле на ближайшие три дня, с 13 по 15 июля. Начало недели жителей города осадками не порадует, зато температура вернётся в привычный ритм +30 градусов, как и было ранее.

В понедельник, 13 июля, днём столбики термометров поднимутся до +28…+30 градусов. Осадков не ожидается, а северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Во вторник, 14 июля, станет ещё теплее. Ночью температура составит +14…+16, а в дневные часы воздух прогреется до +29…+31 градуса. Погода останется преимущественно без осадков, ветер сменит направление на восточное со скоростью 3-8 м/с.

В среду, 15 июля, зной усилится. Ночная температура удержится в пределах +14…+16 градусов, а днем синоптики обещают жару до +32. Никаких дождей и гроз в городе по-прежнему не прогнозируют – ожидается спокойный восточный ветер до 8 м/с.