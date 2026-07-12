Житель Алтая напал на сожительницу с кочергой и сломал ей руку

Мужчина сознался в содеянном Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай задержали жителя Кош-Агачского района, который напал с кочергой на свою сожительницу. Как рассказали в ГУ МВД по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело.

58-летняя женщина рассказала, что пришла домой. Её пьяный возлюбленный начал ругаться по поводу ее длительного отсутствия. В итоге он не совладал с гневом, схватил кочергу и ударил сожительницу по левой руке. Женщине диагностировали оскольчатый перелом левой кисти со смещением и доставили ее в больницу.

Полиция задержала дебошира и доставила в отдел, где он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ч. 2 ст. 112 УК РФ).