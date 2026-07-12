Жительница Барнаула попалась на незаконной регистрации девяти иностранцев

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле сотрудники полиции выявили и пресекли факт незаконной постановки на учёт девяти иностранцев. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, местная жительница лишь формально зарегистрировала их по своему адресу.

По данным полиции, женщина не была намерена предоставлять иностранцам жильё. Таким образом регистрация девяти человек из одного государства была фиктивной – без реального вселения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина»). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.