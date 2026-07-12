Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июля 2026 10:41

Жительница Барнаула попалась на незаконной регистрации девяти иностранцев

Она не была намерена предоставлять им жилье
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
По данному факту возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле сотрудники полиции выявили и пресекли факт незаконной постановки на учёт девяти иностранцев. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, местная жительница лишь формально зарегистрировала их по своему адресу.

По данным полиции, женщина не была намерена предоставлять иностранцам жильё. Таким образом регистрация девяти человек из одного государства была фиктивной – без реального вселения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина»). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.