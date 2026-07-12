На Алтае за полгода произошло больше пяти тысяч техногенных пожаров

МЧС Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае с начала 2026 года было зарегистрировано больше пяти тысяч техногенных пожаров. По данным ГУ МЧС по региону, большинство возгораний происходит по вине человека.

За полгода из-за неосторожного обращения с огнем возникло 3726 возгораний, из-за нарушения при печном отоплении – 565, по электротехническим причинам – 565, на транспорте – 167.

Неосторожность может привести к крупным природным возгораниям: к примеру, пожар на мусорной свалки, неисправность проводки или брошенный в поле. Особенно повышен риск в сухую и ветреную погоду.

Спасатели напоминают о простых мерах профилактики. Хранить спички и зажигалки нужно вне доступа детей. Также следует своевременно проверять состояние проводки и печей и установить пожарный извещатель.