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НовостиОбщество12 июля 2026 8:08

17-летний курьер отправится за решетку за попытку мошенничества в Алтайском крае

Он пытался забрать деньги у обманутой женщины, потерявшей сына
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Мошенники выманили у потерпевшей больше двух млн рублей

Мошенники выманили у потерпевшей больше двух млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Топчихинском районе задержали несовершеннолетнего курьера, который пытался забрать деньги у обманутой женщины. Аферисты выманили крупную сумму под предлогом проверки выплат, сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, в апреле этого года подросток в составе организованной группы получил больше двух млн рублей от женщины из села Фунтики, которую обманули его подельники. Мошенники ввели потерпевшую в заблуждение, сообщив, что выплату за погибшего сына необходимо проверить.

Житель Красноярска был задержан полицейскими в момент передачи средств. Довести задуманное до конца он не успел. По итогу суд приговорил несовершеннолетнего к полутора годам лишения свободы в воспитательной колонии.