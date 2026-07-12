17-летний курьер отправится за решетку за попытку мошенничества в Алтайском крае

Мошенники выманили у потерпевшей больше двух млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Топчихинском районе задержали несовершеннолетнего курьера, который пытался забрать деньги у обманутой женщины. Аферисты выманили крупную сумму под предлогом проверки выплат, сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, в апреле этого года подросток в составе организованной группы получил больше двух млн рублей от женщины из села Фунтики, которую обманули его подельники. Мошенники ввели потерпевшую в заблуждение, сообщив, что выплату за погибшего сына необходимо проверить.

Житель Красноярска был задержан полицейскими в момент передачи средств. Довести задуманное до конца он не успел. По итогу суд приговорил несовершеннолетнего к полутора годам лишения свободы в воспитательной колонии.