В Алтайском крае продолжается приём заявок на аттестацию экскурсоводов

Экзамен состоится 29 июля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае пройдет очередной квалификационный экзамен для аттестации профессиональных гидов. Заявки принимаются до 15 июля 2026 года, сообщили в управлении региона по развитию туризма и курортной деятельности.

Экзамен состоится 29 июля и будет состоять из двух этапов – тестирования из 30 вопросов и практического задания. Время выполнения теста – два часа. Положительная оценка действительна в течение двух месяцев. Те, кто успешно справился с первым заданием, могут доказать свой опыт на практике – провести часть экскурсии перед комиссией.

Заявление можно подать через Единый портал госуслуг или лично в управлении.