Глава Барнаула поздравил работников почты с профессиональным праздником

12 июля отмечают День российской почты Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил сотрудников почтовой службы с их профессиональным днём. В поздравлении, опубликованном на сайте мэрии, подчёркнута важная роль почты в современном мире.

По словам главы краевой столицы, несмотря на развитие цифровых технологий, почта остаётся ключевым звеном социальной инфраструктуры.

«Каждый день сотрудники барнаульской почты оказывают важные социальные услуги: доставляют посылки и письма, принимают коммунальные платежи, выплачивают пенсии и пособия. Развитие электронных сервисов и мобильных приложений, автоматизация процессов сортировки и доставки повышает эффективность почтовых служб. Но основное условие успешной и качественной работы отрасли – почтальоны, операторы, сортировщики, заслуживающие искренних слов благодарности», - отметил Вячеслав Франк.

Особая благодарность была выражена ветеранам отрасли за сохранение традиций и передачу опыта молодому поколению. В честь праздника мэр Барнаула пожелал всем работникам крепкого здоровья, счастья и благополучия.