Из-за повреждения сети в Барнауле изменили маршруты трамваев №3 и №4

Специалисты уже работают над устранением неисправности Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле из-за повреждения контактной сети на конечной станции «Восточный» временно изменили схемы движения двух трамвайных маршрутов №3 и №4. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты уже работают над устранением неисправности. На время ремонта трамваи будут двигаться по следующим схемам:

- Маршрут №3: Пивзавод - Попова - Малахова - Антона Петрова - Северо-Западная - Калинина - Космонавтов - ст. Поток (обратно по тому же маршруту).

- Маршрут №4: Ст. Депо1 - Анатолия - пл. Свобода (обратно по тому же маршруту).