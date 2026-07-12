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НовостиПроисшествия12 июля 2026 6:06

В Новоалтайске супруги выпили пиво и получили ожог горла

Виновный в нарушении инструкций получил наказание
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Инцидент произошёл в декабре 2025 года

Инцидент произошёл в декабре 2025 года

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новоалтайске 62-летнего техника осудили за нарушение санитарных норм. Потерпевшими в рамках уголовного дела стали супруги, которые выпили пиво и получили химический ожог горла.

По данным следствия, в декабре 2025 года техник по обслуживанию холодильного оборудования нарушил инструкцию и после очистки оборудования щелочным раствором не промыл его тщательно горячей водой. На следующий день покупатели приобрели пиво и поплатились здоровьем.

Суд признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Ему назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. Решение вступило в законную силу.